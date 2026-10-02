KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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02.10.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES zieht am Mittag an
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'458 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 106,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 105,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5'293 KRONES-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,81 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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