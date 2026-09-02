KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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02.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 117,80 EUR nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 117,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'026 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 117,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,20 EUR. Zuletzt wechselten 4'870 KRONES-Aktien den Besitzer.
Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,41 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 11,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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