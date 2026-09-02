KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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02.09.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 117,60 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 117,60 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'739 Punkten liegt. Bei 117,40 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'416 KRONES-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 18,45 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,23 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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