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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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02.07.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag südwärts

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 112,60 EUR abwärts.

KRONES
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Die KRONES-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 112,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'950 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 112,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 711 KRONES-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 21,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,20 EUR ab. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 4,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 08.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,19 Prozent auf 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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