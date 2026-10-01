KRONES Aktie News: KRONES verliert am Vormittag

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 105,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'640 Punkten steht. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'298 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 37,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (105,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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