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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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01.10.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES wird am Nachmittag ausgebremst

KRONES Aktie News: KRONES wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 104,40 EUR ab.

KRONES
97.38 CHF -3.23%
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Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 104,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'381 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 103,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15'308 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,12 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 EUR am 01.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 0,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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