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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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01.10.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag schwächer

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag schwächer

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 104,40 EUR.

KRONES
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Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 104,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'497 Punkten realisiert. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 103,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12'217 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 38,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (103,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 0,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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