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01.09.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 120,40 EUR ab.

KRONES
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 120,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'600 Punkten steht. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 848 KRONES-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 12,13 Prozent sinken.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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