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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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01.09.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag billiger

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 118,80 EUR.

KRONES
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Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 118,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Die KRONES-Aktie sank bis auf 118,60 EUR. Mit einem Wert von 121,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22'034 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,80 EUR am 13.07.2026. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 12,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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