Krona legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Krona hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.66 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.6 Millionen SEK – ein Plus von 20.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krona 19.6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch