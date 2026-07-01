Kroger Aktie 945916 / US5010441013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.07.2026 13:29:14
Kroger To Buy Giant Eagle
(RTTNews) - Kroger Co. (KR) on Wednesday announced a definitive agreement to acquire privately held grocery and pharmacy retailer Giant Eagle, Inc., for $1.65 billion.
The transaction is expected to close in 2027.
The purchase price comprises $1.25 billion in cash and the assumption of approximately $400 million in outstanding liabilities.
The company expects the transaction to be accretive to adjusted earnings per diluted share in the second full year after closing, excluding one-time transaction and integration costs.
The company expects to maintain its dividend, continue its previously announced $2 billion share repurchase program, and keep its net total debt-to-adjusted EBITDA ratio within its target range of 2.3x to 2.5x following the acquisition.
Giant Eagle operates 197 supermarkets and 11 standalone pharmacies across Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland and Indiana, generating approximately $9 billion in annual sales.
In the pre-market trading, Kroger Co. is 1.97% lesser at $54.44 on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kroger
|
26.06.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: Über diese Dividende können sich Kroger-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kroger
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelt zur Wochenmitte etwas. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.