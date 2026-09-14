Kroger gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kroger äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1.05 USD. Im letzten Jahr hatte Kroger einen Gewinn von 0.910 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.01 Prozent auf 34.62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch