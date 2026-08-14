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14.08.2026 06:37:00
Krn Heat Exchanger and Refrigeration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Krn Heat Exchanger and Refrigeration hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 5.20 INR gegenüber 2.00 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Krn Heat Exchanger and Refrigeration in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.52 Milliarden INR im Vergleich zu 1.15 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4.80 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2.65 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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