Krka dd präsentierte Quartalsergebnisse

Krka dd stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.43 EUR, nach 2.52 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Krka dd 540.7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 485.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch