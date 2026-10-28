Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’527 -0.5%  SPI 20’521 -0.4%  Dow 52’325 -0.1%  DAX 25’668 0.3%  Euro 0.9239 0.1%  EStoxx50 6’166 0.0%  Gold 4’055 -0.2%  Bitcoin 66’924 -0.2%  Dollar 0.8298 0.1%  Öl 115.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Matt Hougan: Warum Bitcoin in jedem Marktumfeld punktet
Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Prime Video holt deutsche Filmchefin von Netflix
BNP Paribas-Aktie schwächer: Aktienhandel bleibt wichtigster Treiber - Aktienrückkäufe
GSK-Aktie dennoch tiefer: Arzneimittelhersteller wächst - Träges Impfstoffgeschäft belastet
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 13:42:36

Kritik an Audi-Chef auch aus der Bundesregierung

Volkswagen
64.81 CHF 2.83%
Kaufen Verkaufen

BERLIN (awp international) - Audi-Chef Gernot Döllner ist nach seinem Auftritt mit US-Präsident Donald Trump nun auch deutlicher Kritik aus der Bundesregierung ausgesetzt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach im "Kölner Stadt-Anzeiger" von "mehr als unappetitlichen Umständen", unter denen das neue Audi-Werk angekündigt wurde - bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps. In einer Online-Petition fordern mehr als 100.000 Menschen Döllners Rücktritt.

Trump hatte am Samstag überraschend den Bau der Audi-Fabrik mit 4.500 Arbeitsplätzen in Perry im US-Bundesstaat Georgia angekündigt. Döllner trat anschliessend auf die Bühne und dankte dem US-Präsidenten für dessen Unterstützung. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an.

Wem Chefs verpflichtet sind

Unternehmenschefs sind nach Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Christian Strenger jedoch mehr als nur ihren Aktionären und dem Gewinn des Unternehmens verpflichtet. "Die Vorgabe ist, dass man mit allen Stakeholdern - den Aktionären, Mitarbeitern, der Umwelt, der Politik - ein nachhaltig tragendes Verhältnis aufbauen muss", sagte Strenger der Deutschen Presse-Agentur. Sich nur auf die Aktionäre zu konzentrieren "geht gar nicht".

Der Döllner-Auftritt sei unangemessen gewesen, sagte der Corporate-Governance-Experte. "Da hat er sich zur Unzeit vorführen lassen." Einen solchen Auftritt mit Trump zu machen, sei "zum falschen Zeitpunkt genau das Verkehrte". Strenger verwies auch auf die Konzernregeln, die vor Wahlen politische Neutralität gebieten. Zudem betonte er, es liessen sich immer Wege für eine adäquate politische Begleitung finden. "Dass Döllner sich da selbst gezeigt hat, war weit mehr als eine Frage des schlechten Geschmacks."

Wettet Audi auf ein totes Pferd?

Umweltminister Schneider kritisierte auch den strategischen Kurs des Autobauers: "Während sich weite Teile der Welt aufmachen hin zur technisch überlegenen Elektromobilität, wettet Audi auf fossile Energien und damit auf ein totes Pferd", sagte Schneider dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Mal ganz abgesehen von den mehr als unappetitlichen Umständen dieser Verkündung muss man auch Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieser Entscheidung haben."

Ein Regierungssprecher hatte zu Wochenbeginn eine Kommentierung des Auftritts abgelehnt. Es gehe hier um eine unternehmerische Entscheidung. In Georgia will Audi SUVs bauen, unter anderem den neuen besonders grossen und damit auf den US-Markt zugeschnittenen Q9 sowie Q7 und Q8. Zu Antriebsarten macht Audi keine Angaben.

In den USA haben Elektroautos aber nur einen sehr kleinen Marktanteil: Nach Zahlen des Beratungsunternehmens PwC lag er in den ersten neun Monaten des Jahres bei lediglich 6 Prozent - trotz der hohen Spritpreise ist das weniger als im Gesamtjahr 2025. Selbst inklusive Hybridfahrzeugen liegt der Anteil elektrifizierter Autos deutlich unter einem Viertel. Das ist sehr viel weniger als in anderen grossen Märkten.

Welle der Kritik

Seit dem Auftritt steht der 57-jährige Döllner von verschiedenen Seiten in der Kritik. Die Linke forderte bereits seinen Rücktritt - mehr als 100.000 Internetnutzer sehen es auch so. Sie schlossen sich einer entsprechenden Petition von Campact an. Der Auftritt am Wochenende sei "heuchlerisch, unterwürfig sowie politisch ein Kniefall vor Trumps Erpressungsversuchen", heisst es darin. Der Manager solle zurücktreten. Die spendenfinanzierte Kampagnenorganisation Campact hat sich die Stärkung der Demokratie, den Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Kampf für Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben./kf/wim/bf/ruc/DP/mis

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.5815 19.03.2027 161566471
Long 1291.1368 19.03.2027 154716674
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1571 9.93 157791333
Long 11.8453 4.48 145247099
Long 16.1392 2.92 161991884
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4557 13.75 160236813
Short 12.9114 6.23 160549239
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.16 138059884
Long 8 -12.68 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:24 Logo WHS Silber: Der Konter sieht gut aus, aber die Bullen müssen noch liefern
10:33 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
09:20 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
09:03 Rekordhoch rückt näher
08:28 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Trendlinien im Fokus
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’141.29 19.73 SOOB1U
Short 15’446.76 13.90 SGHB3U
Short 16’048.38 8.82 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’526.57 28.10.2026 13:28:41
Long 13’927.98 19.46 SMCOBU
Long 13’622.92 13.90 SIB66U
Long 13’031.39 8.96 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.