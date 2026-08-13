Kriti Nutrients hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kriti Nutrients hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.89 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2.47 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch