Kriti Industries (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kriti Industries (India) hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kriti Industries (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.41 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.74 Prozent auf 1.73 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch