Zürich/Paris (awp) - Die Luxusgüterfirma Lalique SA hat einen Kaufinteressenten. Die französische Gesellschaft C4 Industries habe der Lalique Group für den Kauf des Kristallherstellers ein verbindliches Angebot unterbreitet, teilte Lalique am Freitag mit. Es würden exklusive Verhandlungen dazu geführt.

Die C4 Industries des französischen Investors Pascal Cagni habe sich dazu verpflichtet, 100 Prozent der Lalique SA zu übernehmen, sollte die Lalique Gruppe den Verkauf des Geschäftsteils beschliessen. Komme der Verkauf zustande, dann wäre die langfristige Zukunft des Unternehmens unter französischer Kontrolle gesichert, hiess es weiter.

Über den Verkauf wurde bereits spekuliert. Anfang November hatte das Luxusnewsportal "Miss Tweed" darüber berichtet. Damals hatte Lalique die Verkaufsgerüchte dementiert. Die Lalique Group war für einige Jahre an der SIX kotiert und wurde vor gut zwei Jahren wieder von der Börse genommen.

Verkauf Anfang 2027 geplant

Doch nun soll Lalique SA verkauft werden. Laut der rechtlichen Vorgaben in Frankreich würden nun die Personalvertreter des Unternehmens informiert und angehört, hiess es. Danach könnte der Verkauf Anfang des nächsten Jahres umgesetzt werden. Angaben zum Preis und weiteren Verkaufskonditionen werden in der Mitteilung keine gemacht.

Lalique Group-Mehrheitsaktionär Silvio Denz hatte das 1888 in Paris vom Goldschmied, Schmuck- und Glaskünstler René Lalique gegründete Unternehmen im Jahr 2008 übernommen. Nun habe sich Denz dazu entschlossen, die Lalique SA zu verkaufen. Davon nicht betroffen sind die Parfum- und Gastroaktivitäten der Lalique Group, hiess es.

"Ich möchte sicherstellen, dass das Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten in guten Händen bleibt", wird Denz in der Mitteilung zitiert. C4 verstehe das Handwerk und denke in Generationen. "Mit dieser Gruppe und einem Gründer aus dem Elsass würde Lalique zu seinen Wurzeln zurückfinden."

Den Plänen zufolge will C4 die Lalique SA in den Bereich C4 Manufactures integrieren. Dieser umfasse heute die Maison Lelièvre (Stoffe, Teppiche), Faïencerie de Gien (luxuriöses Geschirr, Dekoartikel) und Duvivier Canapés (Sofas, Sessel und Möbel). Die gesamte C4 Gruppe beschäftigt laut den Angaben über 400 Angestellte in mehr als 45 Ländern.

mk/cf