Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayii Ticaret AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayii Ticaret AS präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.63 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.360 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.06 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 787.5 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch