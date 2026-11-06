Krishna Institute of Medical Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Krishna Institute of Medical Sciences lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.79 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.67 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 13.44 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 39.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch