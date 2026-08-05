Krishna Institute of Medical Sciences legte Quartalsergebnis vor

Krishna Institute of Medical Sciences präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.04 INR gegenüber 1.96 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 11.80 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch