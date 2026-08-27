Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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27.08.2026 19:57:36
Krisengespräche bei VW: Positive Signale in Chemnitz
DRESDEN (awp international) - Von der Betriebsversammlung mit VW -Technikkonzernvorstand Thomas Schmall gehen positive Signale für das Chemnitzer Motorenwerk aus. Finanzkennzahlen, Produktionszahlen sowie Auslastung seien in Chemnitz super und die Auftragsbücher voll, sagte Christian Sommer, Sprecher von VW Sachsen, nach der Versammlung.
Lob für Chemnitzer Werk
"Chemnitz ist das Leitwerk für den Benzinmotor EA211, der jetzt auch als Hybrid angeboten wird, und das kann Chemnitz wirklich gut", fügte er hinzu. Das habe Schmall den Menschen bei der Betriebsversammlung gesagt und dafür Applaus bekommen.
Bei dem zweistündigen Termin stellte sich der Technikkonzernvorstand demnach allen Fragen der Mitarbeiter. Mit Blick auf die noch ausstehenden Aufsichtsratssitzung und Tarifverhandlung habe er zwar keine konkreten Zusagen für Chemnitz machen können, sich aber für das Engagement bedankt und die Stärke des Standorts gelobt, sagte Sommer. Auch der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) nahm an der Versammlung teil.
Betriebsrat sieht Hoffnung bei Belegschaft
Betriebsratschef Olaf Glöckner bewertete die Stimmung nach Schmalls Besuch positiv. "Die Kolleginnen und Kollegen haben sich gewünscht, dass jemand aus der Zentrale vorbeikommt. Das wurde sehr positiv aufgenommen", sagte er der "Freien Presse". Nach der Unsicherheit in den vergangenen Wochen habe sich durch den Besuch etwas Hoffnung breit gemacht.
VW beschäftigt in Chemnitz rund 1.800 Mitarbeiter. Das Werk liefert Motoren und Komponenten an andere Produktionsstandorte des Autobauers.
VW-Vorstand tourt durch Werke
Der VW-Vorstand hatte am Dienstag eine Standorte-Tour begonnen. Nach Ankündigung von Vorstandschef Oliver Blume, den Sparkurs zu verschärfen, wird beim grössten Autobauer Europas um Zehntausende zusätzliche Jobs und vier Standorte gebangt. Nach dem Auftakt in Wolfsburg besuchte Blume am Mittwoch die als bedroht geltenden Werke in Emden und Zwickau. Ein Termin in Dresden, der zuvor für den Nachmittag angekündigt war, fand nicht statt./jbl/DP/he
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