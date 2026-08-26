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Betriebsversammlungen 26.08.2026 07:17:37

Krisenbesuch: VW-Chef Blume in Emden und Zwickau - Aktie im Blick

Krisenbesuch: VW-Chef Blume in Emden und Zwickau - Aktie im Blick

Wie geht es weiter mit den VW-Standorten? Nach dem Auftakt in Wolfsburg reist Volkswagen-Chef Oliver Blume am Mittwoch nach Emden und Zwickau.

Volkswagen
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In beiden Werken des Autobauers sind ausserordentliche Betriebsversammlungen einberufen, bei denen die VW-Führung der Belegschaft Rede und Antwort zu ankündigten Sparmassnahmen stehen soll.

Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben Fokus. Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt.

"Das heisst aber nicht, dass Werksschliessungen beschlossen sind", betonte Blume zuletzt immer wieder. Ziel sei es, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen. In Emden und Zwickau hatte VW in den vergangenen Jahren viel Geld in den Umstieg auf Elektromobilität investiert.

/bch/DP/he

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