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12.11.2026 06:37:00
Kringle Pharma,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Kringle Pharma,Inc Registered präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20.88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kringle Pharma,Inc Registered -25.640 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kringle Pharma,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 549.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119.0 Millionen JPY im Vergleich zu 18.3 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 105.320 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -133.920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 442.92 Millionen JPY gegenüber 72.22 Millionen JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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