Kringle Pharma,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kringle Pharma,Inc Registered hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13.07 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -33.200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 287.2 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kringle Pharma,Inc Registered 18.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch