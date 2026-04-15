Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’323 -0.4%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’809 -0.7%  Bitcoin 57’810 -0.1%  Dollar 0.7815 0.1%  Öl 95.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Roche1203204SAP345952Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kreuzfahrt-Chaos bei TUI: Sicherheitslage im Nahen Osten sorgt für Einschnitte - Aktie kaum bewegt
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: Jahresprognose erhöht
Suche...
eToro entdecken

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nahost-Krise 15.04.2026 18:10:00

Kreuzfahrt-Chaos bei TUI: Sicherheitslage im Nahen Osten sorgt für Einschnitte - Aktie kaum bewegt

Kreuzfahrt-Chaos bei TUI: Sicherheitslage im Nahen Osten sorgt für Einschnitte - Aktie kaum bewegt

Neue Absagen im Kreuzfahrtgeschäft setzen TUI weiter unter Druck. Der Iran-Konflikt sorgt für Unsicherheit und operative Einschränkungen.

TUI
6.72 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen
• TUI Cruises streicht Orientreisen bis 2027 wegen Sicherheitslage
• Schiffe sitzen weiterhin im Persischen Golf fest
• Aktie zeigt sich trotz Nachrichtenlage weitgehend stabil

Weitere Absagen treffen TUI-Kreuzfahrtgeschäft

Die angespannte Lage im Nahen Osten belastet das Kreuzfahrtgeschäft der TUI weiter. Wie die HAZ berichtet, hat die Tochtergesellschaft TUI Cruises sämtliche Orientreisen für die kommende Wintersaison gestrichen. Betroffen sind Fahrten zwischen Oktober 2026 und Mai 2027, insbesondere mit dem neuen Schiff "Mein Schiff Flow". Grund ist vor allem die unsichere Lage rund um die Strasse von Hormus, die aktuell nicht sicher befahrbar ist.

Bereits zuvor waren zahlreiche Routen ausgefallen. Zwei Schiffe, die "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha, sitzen weiterhin in der Region fest und können den Persischen Golf nicht verlassen. Stattdessen weicht TUI Cruises auf alternative Routen nach Nord- und Westeuropa aus, etwa in Richtung Norwegen oder Kanaren.

Iran-Konflikt zwingt zu weiteren Streichungen

Die Unsicherheit trifft auch einzelne Eventformate. Laut dem Merkur wurde eine geplante Event-Kreuzfahrt im Mai 2026 kurzfristig abgesagt. Hintergrund ist, dass die "Mein Schiff 4" weiterhin im Persischen Golf festliegt und wegen der Sicherheitslage nicht rechtzeitig zurückkehren kann. Die Reederei begründet die Entscheidung mit den anhaltenden Reise- und Sicherheitshinweisen im Zuge des Iran-Konflikts.

Für Kunden bedeutet das zwar Planungssicherheit durch Ersatztermine oder Rückerstattungen, operativ jedoch bleibt die Situation für TUI angespannt. Auch andere Anbieter wie AIDA, MSC oder Costa haben laut HAZ bereits Reisen in der Region gestrichen, was die strukturelle Problematik unterstreicht.

Aktie reagiert bislang verhalten

An der Börse zeigte sich die Entwicklung bislang begrenzt. Zur Wochenmitte schloss die TUI-Aktie im XETRA-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 7,28 Euro. Die vergleichsweise geringe Kursbewegung deutet darauf hin, dass die geopolitischen Risiken und die damit verbundenen operativen Einschränkungen bereits teilweise eingepreist sein könnten.

Gleichzeitig bleibt die Lage ein Unsicherheitsfaktor. Sollten sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen oder länger anhalten, dürfte dies den Kreuzfahrtbereich von TUI auch mittelfristig belasten. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, wie flexibel der Konzern auf solche externen Schocks reagieren kann und inwieweit alternative Routen die Ausfälle kompensieren können.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Robinhood-Aktie gefragt: SEC-Entscheidung bringt Rückenwind für Daytrader

Bildquelle: TUI

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.04.26 TUI Overweight Barclays Capital
10.04.26 TUI Neutral UBS AG
02.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:21 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.97 19.81 SB1BHU
Short 14’086.44 13.54 B5HSYU
Short 14’587.09 8.94 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’219.58 15.04.2026 17:31:43
Long 12’690.59 19.51 SI6BUU
Long 12’421.42 13.82 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6.56 -1.97% TUI AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
Quantencomputing vor dem Durchbruch? Warum NVIDIA die Aktien von D-Wave, Rigetti & Co. beflügelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.