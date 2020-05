Kretschmann will schnelle Entscheidung vom Bund für Auto-Kaufprämie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat an die Bundesregierung appelliert, sich schnell auf eine Kaufprämie für Autos zu einigen. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag, der Branche ginge es in der aktuellen Corona-Krise schlecht und sie benötige schnelle Hilfe, um die Nachfrage anzukurbeln. Ökologisch seien Kaufanreize "verantwortbar", weil damit emissionsärmere Fahrzeuge gefördert würden.

"Die Nachfragesituation ist katastrophal", begründete Kretschmann während einer Pressekonferenz in Stuttgart sein Plädoyer für eine Kaufprämie.

"Ich glaube, dass es in einer solchen Situation richtig ist, auch aus psychologischen Gründen." Es sei wichtig, dass es in dieser Branche zum Aufschwung komme, denn keine andere habe eine solche Wertschöpfungstiefe und -breite. "Deshalb noch einmal mein dringender Appell an die Bundesregierung, schnell zu entscheiden", mahnte er mit Blick auf Berlin, wo Bundesregierung und Automobilindustrie über Hilfen für den Sektor beraten.

Ökonomisch gebe es natürlich gute Argumente gegen die Förderung, aber Vorzieheffekte seien in der aktuellen gravierenden Situation sogar wünschenswert. In einer Krise könne man Grundsatzdiskussionen nicht gross führen, so der Ministerpräsident. Entweder man führe die Kaufprämie ein oder man lasse es.

"Das wirkliche Problem sehe ich darin, wenn sie nicht schnell kommt", warnte Kretschmann. Sonst resultiere das in einer Kaufzurückhaltung, weil alle auf die Prämie warteten.

Die Kaufprämie solle zeitlich begrenzt kommen, um einen schnellen Aufschwung zu erreichen. Dieser Vorzieheffekt habe genau den Sinn, eine Situation zu schaffen, in der die Politik quasi wie ein Mittelstürmer im Fussballspiel die anderen mit nach vorne ziehe.

Keine Fortschritte in Gesprächen zwischen Bund und Autoindustrie

Ähnlich wie Kretschmann drängt auch die Automobilindustrie auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung. Bei einem Treffen am Montag von Vertretern der Regierung und der Automobilindustrie hat es allerdings noch keinen Durchbruch über eine mögliche Kaufprämie gegeben, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person zu Dow Jones Newswires.

Im Bundeswirtschaftsministerium könne man sich für eine Prämie erwärmen, die nicht nur Elektro- und Hybridautos sondern auch moderne Verbrenner umfasse. Allerdings gebe es in den Ministerien Finanzen, Umwelt und Arbeit Vorbehalte über die Förderung von Verbrennern. Bislang sei noch nicht über die Höhe einer Prämie gesprochen worden. Es bestünde lediglich Einigkeit darüber, dass wenn es zu einer Prämie komme, diese zeitlich befristet und vom Staat und von der Automobilindustrie gemeinsam finanziert werden sollte, sagte die mit den Gesprächen vertraute Person, die nicht namentlich genannt werden wollte.

Weitere Gespräche zwischen Bund und Autoindustrie sind für Donnerstag geplant. Beim sogenannten Autogipfel zwischen der Bundesregierung, Automobilindustrie und Gewerkschaften hatte man sich in der vergangenen Woche auf die Einsetzung der Arbeitsgruppe verständigt, die Vorschläge für eine Kaufprämie oder andere finanzielle Unterstützung erarbeiten soll.

Diese sollen dann einfliessen in ein umfassendes Konjunkturpaket, das die Bundesregierung Anfang Juni verkünden will.

In den Gesprächen am Montag, für die das Wirtschaftsministerium die Federführung hat, wurde dem Vernehmen nach als mögliche Elemente auch über verbesserte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionsgüter, Investitionsförderung etwa für Ladeinfrastruktur und über eine Reform der Kfz-Steuer gesprochen.

Das Bundeswirtschaftsministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

