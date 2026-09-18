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18.09.2026 12:15:37
Kreml rechtfertigt Nestlé-Zwangsverwaltung
Moskau (afp) - Der Kreml hat die Zwangsverwaltung des Russland-Geschäfts von Nestlé und weiteren europäischen Unternehmen mit deren Herkunft aus sogenannten "unfreundlichen Ländern" begründet. Diese Staaten unterstützten die Ukraine militärisch, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag.
"Natürlich war einer der Faktoren, die bei dieser Entscheidung berücksichtigt wurden, die Tatsache, dass es sich um unfreundliche Länder handelt", sagte Peskow.
Diese Länder seien "so aktiv wie möglich an militärischen Handlungen gegen unser Land beteiligt" und hätten sich an Angriffen der Ukraine auf zivile und wirtschaftliche Infrastruktur Russlands beteiligt, sagte der Kremlsprecher weiter.
Neben dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé sind auch die russische Tochter des französischen Detailhändlers Auchan und die ehemalige Russland-Einheit der Baumarktkette Leroy Merlin von der Massnahme betroffen.
to/jb
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