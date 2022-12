Kreise: United Internet erwartet Ionos-Wert von bis zu fünf Milliarden Euro

MONTABAUR (awp international) - United Internet peilt bei dem geplanten Börsengang seiner Cloud- und Webhostingtochter Ionos laut Insidern jetzt eine Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Eigentümer United Internet und Warburg Pincus hätten sich in den vergangenen Wochen mit mehreren Fondsmanagern getroffen und wollten den geplanten Anteilsverkauf bis Februar vorantreiben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Bewertung laufe auf 4,5 bis 5 Milliarden Euro hinaus. Damit würde Ionos höher bewertet, als auf Basis von Insiderinformationen im November erwartet worden war.

Ionos' Sprung aufs Parkett könnte den europäischen Markt für Börsengänge wiederbeleben, der angesichts der hohen Inflation und der gestiegenen Zinsen praktisch zum Stillstand gekommen ist. Der im MDax notierte Digitalkonzern United Internet hatte im September angekündigt, Ionos an die Börse zu bringen.

Das Unternehmen kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro, das entspricht einem knappen Fünftel der Erlöse des Gesamtkonzerns. In der Sparte sind laut Firmenangaben mehr als 4000 Menschen beschäftigt. United Internet befindet im Umbruch. Die Sparte Konsumentenapplikationen mit den E-Mail-Diensten GMX und Web.de steht im Schaufenster; sie könnte in geraumer Zeit verkauft werden. Die Tochter 1&1 arbeitet mit Hochdruck am Bau des vierten deutschen Mobilfunknetzes./stw/nas/he