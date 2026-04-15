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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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15.04.2026 22:36:40

Kreditgeber gewähren Gerresheimer Fristverlängerung für Jahresabschluss

Gerresheimer
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DOW JONES--Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt. Sowohl die Bankenpartner als auch die Inhaber von Schuldscheindarlehen gewähren dem Unternehmen nun Zeit bis zum 30. September 2026. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden laut Gerresheimer zudem wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Gerresheimer hält aber an dem Ziel fest, den geprüften Abschluss bereits im Juni 2026 zu veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)

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