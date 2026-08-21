Kreditbanken A-S legte Quartalsergebnis vor

Kreditbanken A-S stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 240.80 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 252.60 DKK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 104.2 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kreditbanken A-S 95.9 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch