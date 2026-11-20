Kreditbanken A-S hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 182.60 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kreditbanken A-S 218.30 DKK je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Kreditbanken A-S 96.1 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98.8 Millionen DKK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch