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20.11.2026 06:37:00
Kreditbanken A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kreditbanken A-S hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 182.60 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kreditbanken A-S 218.30 DKK je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Kreditbanken A-S 96.1 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98.8 Millionen DKK umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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