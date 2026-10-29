Kreate Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kreate Group gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.300 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kreate Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 209.5 Millionen EUR im Vergleich zu 94.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch