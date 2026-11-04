KRBL legte Quartalsergebnis vor

KRBL gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.52 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 17.27 Milliarden INR gegenüber 15.11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch