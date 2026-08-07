Kratos Defense Security Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kratos Defense Security Solutions hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 458.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 351.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch