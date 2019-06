Kramp-Karrenbauers Absage an die AfD findet Zustimmung in Ost-CDU

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem klaren Nein der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer Zusammenarbeit mit der AfD hat auch Thüringens CDU-Chef Mike Mohring eine Kooperation mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen. "Die CDU sollte sich klar abgrenzen - nach rechts und nach links", sagte Mohring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Am rechten Rand haben wir nichts verloren." Zu der Forderung von CDU-Landespolitikern aus Sachsen-Anhalt, das Soziale und das Nationale wieder zu versöhnen, sagte Mohring: "Das klingt nicht nach unserer Welt."

Kramp-Karrenbauer hatte sich am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" erstmals klar von der AfD abgegrenzt. Sie werde am heutigen Montag den Bundesvorstand bitten, ihr die Prokura zu geben, "jedes Mittel durchzuprüfen, um eine Zusammenarbeit und eine Annäherung an die AfD wirklich auch zu verhindern", sagte die CDU-Chefin. Die AfD sei "eine Partei, die zumindest in Teilen oder mit Repräsentanten keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht", so Kramp-Karrenbauer.

"Insbesondere nach der Ermordung von Walter Lübcke muss jedes einzelne CDU-Mitglied, das von so etwas redet oder von so etwas träumt, sich wirklich die höchstpersönliche Frage stellen lassen, wie er das mit der Ermordung eines Parteifreundes durch einen Täter, der aus einem rechtsextremistischen Umfeld kommt, wie er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann", sagte sie mit Hinweis auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten. "Ich könnte es nicht."

