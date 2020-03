Kramp-Karrenbauer erwägt wegen Syrien Sanktionen gegen Russland

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erwägt wegen des andauernden Konflikts in Syrien und der neuerlichen Flüchtlingskrise Wirtschaftssanktionen gegen Russland, um damit den Druck auf Moskau zu erhöhen.

"Wir stehen in vielfältigen Beziehungen mit Russland wirtschaftlicher Art und wir haben in der Ukraine praktiziert mit Sanktionen, dass wir Russland nicht alles durchgehen lassen. Und das wäre die Frage, die sich aus meiner Sicht jetzt auch in Syrien stellt ", sagte die CDU-Politikerin dem Fernsehsender N-TV. Man müsse "Russland auch ganz deutlich sagen, dass wir genau wissen, was es in Syrien tut".

Der russische Präsident Wladimir Putin unterstützt das syrische Regime von Baschar Hafiz al-Assad. Die UN hat dem Assad-Regime und Russland Kriegsverbrechen in der nordsyrischen Region vorgeworfen.

Kramp-Karrenbauer sagte, dass sie bei der Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze auch "an die Kräfte, die dieses Unglück auch verursacht haben" denke. "Und das ist insbesondere in Syrien das Regime Assad, aber leider auch mit der Hilfe von Russland mit Putin", so Kramp-Karrenbauer.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2020 04:15 ET (09:15 GMT)