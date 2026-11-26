Kraken Robotics hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 226.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102.2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 31.3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch