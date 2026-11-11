KRAFTON, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KRAFTON, hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1396.02 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8310.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 971.40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 870.62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch