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26.08.2026 22:07:47
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Der Software-Konzern Salesforce hat seine aktuelle Bilanz vorgelegt. So hat sich das Geschäft des SAP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn entwickelt.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der Software-Gigant im vergangenen Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 11,34 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt das Unternehmen minimal besser ab als von Experten prognostiziert: Die Schätzungen von 41 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 11,33 Milliarden US-Dollar belaufen (Vorjahr: 10,24 Milliarden US-Dollar).
Die Salesforce-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks zeitweise 7,5 Prozent im Plus bei 221,50 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch
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