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13.11.2026 08:11:45
Kräftiger Anstieg der Grosshandelspreise im Oktober
DOW JONES--Die Verkaufspreise im Grosshandel haben im Oktober spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit hat sich der Preisauftrieb weiter leicht beschleunigt, nachdem die Steigerungsraten im September noch bei 8,7 Prozent und im August bei 6,8 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Ein höherer Preisanstieg war zuletzt im Februar 2023 mit 9,5 Prozent verzeichnet worden. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Grosshandelspreise um 0,4 Prozent.
Die aktuellen Entwicklungen sind noch immer auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen, in deren Folge sich insbesondere Energieprodukte verteuerten. Hauptursächlich für den Anstieg der Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen hier um 47,6 Prozent über denen des Vorjahres; gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,9 Prozent.
Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Grosshandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln, der bei 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag (plus 0,7 Prozent zum Vormonat). Zudem stiegen die Preise im Grosshandel für chemische Erzeugnisse um 18,6 Prozent (plus 1,1 Prozent zum Vormonat) sowie für Nicht-Eisen-Erze, -Metalle und -Metallhalbzeug um 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (minus 1,6 Prozent zum Vormonat). Auch für Datenverarbeitungs- und periphere Geräte mussten 13,4 Prozent mehr gezahlt werden (plus 1,5 Prozent zum Vormonat).
Spürbare Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es dagegen insbesondere bei lebenden Tieren mit minus 15,8 Prozent (minus 2,7 Prozent zum Vormonat). Niedrigere Preise als im Vorjahresmonat wurden zudem bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen mit minus 8,4 Prozent (plus 1,4 Prozent zum Vormonat) sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten mit minus 7,1 Prozent (plus 1,0 Prozent zum Vormonat) verzeichnet.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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