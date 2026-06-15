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15.06.2026 08:06:40

Kräftiger Anstieg der Grosshandelspreise im Mai

DOW JONES--Die Verkaufspreise im Grosshandel haben im Mai spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 5,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik nur leicht abgeschwächt, nachdem die Steigerungsraten im April noch bei 6,3 Prozent und im März bei 4,1 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Grosshandelspreise hingegen um 0,6 Prozent.

Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 30,5 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat fielen sie jedoch - vor allem aufgrund der Reduzierung des Energiesteuersatzes - um 7,3 Prozent.

Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Grosshandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 36,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Grosshandel für chemische Erzeugnisse um 13,3 Prozent sowie für Blumen und Pflanzen um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch für Eisen, Stahl und Halbzeug daraus mussten 6,7 Prozent mehr gezahlt werden. Spürbare Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es dagegen insbesondere bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen mit minus 10,7 Prozent sowie bei lebenden Tieren mit minus 10,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.96 S6HB9U
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SA2BCU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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