Kraft Heinz Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kraft Heinz Company stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.600 USD je Aktie erzielt worden.

Kraft Heinz Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.26 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch