Kraft Heinz Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kraft Heinz Company lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.520 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Kraft Heinz Company im vergangenen Quartal 6.12 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kraft Heinz Company 6.24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch