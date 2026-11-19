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19.11.2026 06:37:00
KPX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KPX hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26281.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KPX ein EPS von 11314.00 KRW in den Büchern gestanden.
KPX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 369.70 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 288.34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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