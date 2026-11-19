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19.11.2026 06:37:00
KPX GREEN CHEMICAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KPX GREEN CHEMICAL präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KPX GREEN CHEMICAL 194.00 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 87.82 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.31 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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