KPX CHEMICAL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6550.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5111.11 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KPX CHEMICAL 264.34 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 214.23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch