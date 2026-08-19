KPT: CEO-Stellvertreter Peter Hug wird 2027 neuer Chef

Bern (awp) - Die Krankenkasse KPT regelt frühzeitig ihre Nachfolge an der Spitze. Der bisherige stellvertretende CEO Peter Hug übernimmt per 1. Juni 2027 die operative Leitung von Thomas Harnischberg. Dieser bleibt dem Unternehmen danach als Berater des Verwaltungsrats erhalten und soll später selbst in das Gremium einziehen.

Harnischberg gibt den CEO-Posten mit Erreichen des ordentlichen Pensionsalters ab, wie die KPT am Mittwoch mitteilte. Der 1962 geborene Manager gehört seit 2012 der Geschäftsleitung an und führt die genossenschaftlich organisierte Krankenkasse seit Anfang 2022.

Sein Nachfolger Hug ist seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2022 stellvertretender CEO. Der Versicherungsspezialist verantwortet derzeit den Bereich Leistungen und Produkte und verfügt laut KPT über langjährige Erfahrung im Krankenversicherungsgeschäft.

Harnischberg wird nach seinem Ausscheiden aus der operativen Führung zunächst den Verwaltungsrat beraten. Dieser beabsichtigt, ihn der Delegiertenversammlung für eine Wahl in den Verwaltungsrat per 2028 vorzuschlagen, wie es hiess.

Die Ernennung Hugs zum CEO steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Finanzmarktaufsicht Finma.

Die KPT gehört mit rund 500'000 Versicherten und 770 Mitarbeitenden zu den zehn grössten Krankenkassen der Schweiz.

to/uh