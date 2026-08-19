Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’358 0.3%  SPI 20’192 0.2%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’123 0.0%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 6’470 0.0%  Gold 4’355 0.5%  Bitcoin 52’098 -0.9%  Dollar 0.8110 -0.2%  Öl 91.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
ETF Sparplan
19.08.2026 09:51:36

KPT: CEO-Stellvertreter Peter Hug wird 2027 neuer Chef

Bern (awp) - Die Krankenkasse KPT regelt frühzeitig ihre Nachfolge an der Spitze. Der bisherige stellvertretende CEO Peter Hug übernimmt per 1. Juni 2027 die operative Leitung von Thomas Harnischberg. Dieser bleibt dem Unternehmen danach als Berater des Verwaltungsrats erhalten und soll später selbst in das Gremium einziehen.

Harnischberg gibt den CEO-Posten mit Erreichen des ordentlichen Pensionsalters ab, wie die KPT am Mittwoch mitteilte. Der 1962 geborene Manager gehört seit 2012 der Geschäftsleitung an und führt die genossenschaftlich organisierte Krankenkasse seit Anfang 2022.

Sein Nachfolger Hug ist seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2022 stellvertretender CEO. Der Versicherungsspezialist verantwortet derzeit den Bereich Leistungen und Produkte und verfügt laut KPT über langjährige Erfahrung im Krankenversicherungsgeschäft.

Harnischberg wird nach seinem Ausscheiden aus der operativen Führung zunächst den Verwaltungsrat beraten. Dieser beabsichtigt, ihn der Delegiertenversammlung für eine Wahl in den Verwaltungsrat per 2028 vorzuschlagen, wie es hiess.

Die Ernennung Hugs zum CEO steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Finanzmarktaufsicht Finma.

Die KPT gehört mit rund 500'000 Versicherten und 770 Mitarbeitenden zu den zehn grössten Krankenkassen der Schweiz.

to/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
07:38 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’890.39 19.86 S3PBUU
Short 15’201.44 13.89 S3CBQU
Short 15’748.59 9.00 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’358.42 19.08.2026 09:48:36
Long 13’717.65 19.59 SPB50U
Long 13’397.81 13.64 SVBOKU
Long 12’840.41 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag in Rot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.