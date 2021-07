KPS Capital Partners finalise l'acquisition de Metra Holding S.p.A. et Metra S.p.A.

KPS CAPITAL PARTNERS ÉLARGIT AINSI SA PLATEFORME MONDIALE DE PROFILÉS EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

L'ENTREPRISE CONCLUT L'ACQUISITION DE PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NEW YORK, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition de Metra Holding S.p.A. et Metra S.p.A. (collectivement « Metra »), un fabricant mondial d'aluminium extrudé. KPS a également finalisé l'acquisition de Profile Custom Extrusions, LLC (« Profile »), un fabricant américain d'aluminium extrudé, auprès de Highlander Partners, L.P. Les actifs de Metra et de Profile seront combinés pour former une plateforme mondiale d'aluminium extrudé de premier plan qui aura une forte présence en Europe et en Amérique du Nord.

Metra est un fabricant mondial verticalement intégré de profilés en aluminium extrudé et de services connexes à valeur ajoutée, y compris la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. L'entreprise offre une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont utilisés principalement dans les marchés finaux industriels et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra emploie environ 850 personnes dans 5 usines en Italie et au Canada.

Profile est un fabricant américain de profilés en aluminium extrudé sur mesure et de services connexes à valeur ajoutée, notamment la peinture, l'anodisation, l'isolation thermique et le découpage de précision. L'entreprise fournit une variété de profilés en aluminium extrudé sur mesure à divers marchés finaux, y compris ceux de la construction résidentielle et commerciale, des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, de la protection contre les ouragans, du transport, de l'électricité et de l'industrie navale. Profile compte environ 170 employés à son unique installation de Rome, en Géorgie.

Pierre de Villeméjane, associé de KPS Mid-Cap Investments (« KPS Mid-Cap »), a déclaré : « En combinant Metra et Profile, nous créerons une solide plateforme mondiale d'aluminium extrudé à la réputation inégalée en matière de fiabilité, de services de qualité supérieure et d'excellent service à la clientèle. Sur les plans stratégique et industriel, il est tout à fait logique de réunir Metra et Profile. La transaction permettra à Metra de continuer d'accroître sa présence sur de nouveaux marchés finaux et d'ouvrir la porte à de futures possibilités d'acquisition en Amérique du Nord. Nous avons hâte de poursuivre la croissance rapide de l'entreprise combinée, à la fois de façon organique et au moyen d'une stratégie d'acquisition mondiale. »

Enrico Zampedri, PDG de Metra, a affirmé : « L'acquisition de Profile est une étape importante dans l'expansion et la diversification géographiques continues de Metra. Nous sommes très impressionnés par les capacités de fabrication de Profile et ses solides relations avec la clientèle. L'acquisition de Profile améliorera considérablement la présence de l'entreprise combinée en Amérique du Nord. Elle permettra également aux deux entreprises de partager leurs pratiques exemplaires, ce qui se traduira par des services de qualité supérieure et un service à la clientèle amélioré. Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Profile afin de poursuivre la création d'un fabricant mondial d'aluminium extrudé de premier ordre. »

Le président de Profile, David Newby, a souligné : « Les véritables gagnants de ce regroupement sont les clients de Profile et de Metra. Comme nous combinerons les meilleurs processus, produits et services de fabrication à l'échelle mondiale, nos clients pourront bénéficier des forces des deux entreprises. Alors que nous amorçons cette nouvelle étape exaltante pour Profile, nous maintenons notre engagement d'offrir la qualité, la prestation de services et le service à la clientèle de classe mondiale qui font la renommée de Profile dans l'ensemble du secteur. Toute l'équipe de gestion de Profile est heureuse de travailler sous la direction de KPS et de Metra pour continuer de s'appuyer sur sa longue et fructueuse histoire. »

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de KPS dans le cadre de l'acquisition de Profile. Fidus Partners, LLC a agi comme conseiller financier et Foley & Lardner LLP a agi comme conseiller juridique auprès de Highlander Partners, L.P. pour la vente de Profile.

À propos de Metra

Metra est un fabricant mondial verticalement intégré de profilés en aluminium extrudé et de services connexes à valeur ajoutée, y compris la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. L'entreprise offre une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont utilisés principalement dans les marchés finaux industriels et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra, dont le siège social est situé à Rodengo Saiano, en Italie, possède cinq installations de fabrication stratégiquement situées en Italie et au Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.metra.eu/en/.

À propos de Profile Custom Extrusions, LLC

Profile est un fabricant américain de profilés en aluminium extrudé sur mesure et de services connexes à valeur ajoutée, notamment la peinture, l'anodisation, l'isolation thermique et le découpage de précision. L'entreprise fournit une variété de profilés en aluminium extrudé sur mesure à divers marchés finaux, y compris ceux de la construction résidentielle et commerciale, des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, de la protection contre les ouragans, du transport, de l'électricité et de l'industrie navale. Profile exploite une installation de fabrication stratégiquement située à Rome, en Géorgie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.pcextrusions.com.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés s'élève à environ 12,8 milliards de dollars (en date du 31 mars 2021). Depuis près de trente ans, les partenaires de KPS ont se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 13,5 milliards de dollars, exploitent 156 installations de fabrication dans 23 pays et comptent environ 40 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap est axée sur les investissements dans la limite inférieure du marché intermédiaire qui demandent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible la même catégorie d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que celles que les fonds emblématiques de KPS adoptent depuis près de trente ans. KPS Mid-Cap tire parti et bénéficie de la plate-forme mondiale de KPS, ainsi que de la réputation, des résultats obtenus, de l'infrastructure, des bonnes pratiques, des connaissances et de l'expérience de celle-ci. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est gérée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels chevronnés et talentueux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg