KPS Capital Partners fera l'acquisition d'une entreprise de laminage d'aluminium de Norsk Hydro ASA

Le chef de file mondial du laminage de l'aluminium deviendra une entreprise indépendante

KPS tirera parti de son bilan en matière d'investissement dans le secteur de la métallurgie pour accélérer sa croissance.

NEW YORK, 5 mars 2021 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif visant l'acquisition de l'ensemble des exploitations mondiales de laminage d'aluminium (« Rolling » ou la « Société ») de Norsk Hydro ASA (NHY.OL, « Hydro ») pour 1,38 milliard d'euros (soit environ 1,67 milliard de dollars). La conclusion de la transaction est prévue au milieu de l'année 2021, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

La Société est l'un des plus importants fabricants mondiaux de produits en aluminium laminé. Elle dessert ses clients dans un ensemble diversifié de marchés finaux, y compris les canettes, l'industrie automobile, le papier d'emballage et le secteur de la construction. Les actifs de l'entreprise se composent de sept installations de fabrication et d'un centre de recherche et développement en Allemagne et en Norvège, dont Alunorf, la plus grande usine de laminage d'aluminium au monde, et Grevenbroich, la plus grande usine de laminage de finition d'aluminium au monde. La Société emploie environ 5000 personnes, principalement en Allemagne et en Norvège.

Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS, a déclaré : « La taille et l'échelle mondiale de cette exploitation de laminage, et la qualité de ses actifs, conjuguée à l'étendue de ses produits et de ses capacités technologiques constituent la base d'une formidable plateforme d'investissement. En tant que partenaire de KPS, Kyle Mumford dirigera une équipe de KPS qui travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de l'entreprise afin d'accélérer les occasions de croissance grâce à un investissement important dans les actifs et les activités de l'entreprise. Nous mettrons l'accent sur l'innovation et le développement de nouveaux produits. Nous nous réjouissons à l'idée de créer de la valeur en tirant parti de l'expérience de KPS, qui a connu beaucoup de succès pendant plusieurs décennies en investissant dans les industries des métaux et de l'automobile. »

Einar Glomnes, vice-président directeur de Hydro Rolling, a déclaré : « Nous sommes ravis d'exercer nos activités à titre de société indépendante détenue par KPS. C'est un grand jour pour toutes les parties prenantes des exploitations de Rolling, en particulier pour nos clients et employés. KPS a fait ses preuves pour ce qui est de créer et de bâtir des entreprises de premier plan dans l'industrie, et a connu un énorme succès en investissant dans les industries de la métallurgie et de l'automobile. La portée mondiale de KPS, son engagement à l'égard de l'excellence et de la sécurité en matière de fabrication et ses ressources financières considérables permettront à notre entreprise d'accélérer sa croissance et d'investir dans des technologies de pointe, tout en continuant de mettre l'accent sur la qualité et le service à la clientèle. »

Perella Weinberg Partners a agi à titre de conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS et de ses sociétés affiliées. Goldman Sachs a agi à titre de conseiller et Clifford Chance LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Hydro.

À propos de Rolling

Rolling est un important fabricant de produits en aluminium laminé de pointe, qui produit environ un million de tonnes par année et qui compte plus d'un siècle d'expérience. Rolling exploite sept usines de fabrication, un centre de recherche et développement et neuf bureaux de vente dans le monde, et compte environ 5 000 employés, principalement en Allemagne et en Norvège. Rolling est fier de servir certaines des marques les plus connues dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage, de l'imprimerie, de l'ingénierie, du bâtiment et de la construction.

À propos d'Hydro

Hydro est une société industrielle de premier plan qui met sur pied des entreprises et des partenariats visant à préparer un avenir plus durable. L'entreprise développe des secteurs d'industrie importants pour les gens et la société. Depuis 1905, la société norvégienne Hydro œuvre à transformer les ressources naturelles en produits précieux pour les particuliers et les entreprises, créant ainsi un milieu de travail sûr et sécuritaire pour ses 34 000 employés dans plus de 140 emplacements et dans 40 pays. Aujourd'hui, Hydro est propriétaire exploitant de diverses entreprises et détient des placements dans des industries durables. Par l'entremise de ses exploitations, Hydro est présent dans une vaste gamme de segments de marché, dont l'aluminium, l'énergie, le recyclage des métaux, les énergies renouvelables et les batteries. Hydro s'engage à ouvrir la voie vers un avenir plus durable, en créant des sociétés plus viables qui développent les ressources naturelles en produits et en solutions de manière innovante et efficace.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2020). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en compter principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 159 installations de fabrication dans 22 pays et comptent environ 34 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

